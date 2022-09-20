Правительство России выделило 485 миллионов рублей для закупки оборудования в детскую больницу в Калуге
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда 485 миллионов рублей на закупку оборудования для детской областной больницы в Калуге. Во вторник, 20 сентября, об этом сообщила пресс-служба федерального правительства.
До конца года для калужской больницы купят несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, инкубатор для новорожденных, магнитно-резонансный томограф, рентгеновский томограф и другую аппаратуру.
Ожидается, что всего будет закуплено более 200 единиц медицинского оборудования.
Напомним, в нынешнем году в Анненках построили новый корпус детской больницы.
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