Правительство России выделило 485 миллионов рублей для закупки оборудования в детскую больницу в Калуге

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда 485 миллионов рублей на закупку оборудования для детской областной больницы в Калуге. Во вторник, 20 сентября, об этом сообщила пресс-служба федерального правительства.

До конца года для калужской больницы купят несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, инкубатор для новорожденных, магнитно-резонансный томограф, рентгеновский томограф и другую аппаратуру.

Ожидается, что всего будет закуплено более 200 единиц медицинского оборудования.

Напомним, в нынешнем году в Анненках построили новый корпус детской больницы.

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