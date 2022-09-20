В Калуге исполнилось 102 года ветерану Полине Королевой

Во вторник, 20 сентября, исполнилось 102 года Полине Королевой – единственной ныне живущей участнице освобождения Калуги в 1941 году.

Ее призвали на фронт на второй день после начала Великой Отечественной войны. Она прибыла в санитарную часть в Туле, затем ее отправили в Могилев, где часть попала в окружение. Полтора месяца пробирались к Брянску, где формировался 473 стрелковый полк 154 стрелковой дивизии 50-ой армии под командованием Михаила Краснопивцева. Полина Королева участвовала в обороне Тулы и в боях за освобождение Калуги.

Полк Краснопивцева оборонял Москву, а в 1942 году отправился на защиту Сталинграда.

Королева закончила войну в звании гвардии старшего лейтенанта медицинской службы в Кенигсберге.

Калужанка награждена медалью «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

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