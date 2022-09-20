В Калужской области пропал 43-летний мужчина
В деревне Митенка Жиздринского района пропал 43-летний Николай Никиткин. Во вторник, 20 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Мужчина ушел из дома 17 сентября примерно в 14:00.
По информации волонтеров, он нуждается в медицинской помощи.
Приметы:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серо-зеленые.
- Волосы: черные.
- Был одет: черная толстовка, черные джинсы.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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