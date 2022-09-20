В Калужской области пропал 43-летний мужчина

В деревне Митенка Жиздринского района пропал 43-летний Николай Никиткин. Во вторник, 20 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Мужчина ушел из дома 17 сентября примерно в 14:00.

По информации волонтеров, он нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серо-зеленые.

Волосы: черные.

Был одет: черная толстовка, черные джинсы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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