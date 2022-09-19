В Калужской области 10 398 человек заболели ОРВИ за неделю

За неделю, с 12 по 18 сентября, в Калужской области зафиксировано врачами 10 398 случаев ОРВИ. Это на 36,9% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения превышены на 50,5%. У детей раннего возраста эпидемический порог превышен на 23,8%, у дошкольников - на 15,1%, у школьников – на 11,1%, у взрослых – на 220,3%.

В Калуге рост заболеваемости у школьников составил за неделю 77,1%, у взрослых - 32,4%.

В больницу с ОРВИ попали 42 человека.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.