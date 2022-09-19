В Калужской области представили основные направления бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года

В понедельник, 19 сентября, на заседании правительства, которое провел губернатор Владислав Шапша, министр финансов региона Валентина Авдеева представила доклад об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Этот документ станет базой для формирования областного бюджета на эти три года.

Согласно прогнозу, с 1 февраля произойдет индексация мер социальной поддержки, которые отнесены к полномочиям субъектов федерации: в 2023 году – на 6,1%, в 2024-2025 годах – по 4%.

Для создания условий, обеспечивающих предсказуемость, прозрачность и стабильность предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, планируется распределение законом об областном бюджете на 2023-2025 годы всех межбюджетных трансфертов, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством.

С учетом принципа сбалансированности бюджета могут быть изменены предварительные индексы и средства на реализацию расходных обязательств.

- У нас есть и второстепенные задачи, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - К ним надо относиться очень взвешено. Мы должны пройти этот важный непростой период, не потеряв темпов и сохранив устойчивость нашей экономики.

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