В Калужской области 243 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 243 новых случая коронавируса, сообщили в понедельник, 19 сентября, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попал еще 21 человек. Выздоровели 47 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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