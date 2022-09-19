В Калуге вручили билеты в цирк водителям, которые правильно перевозили детей

В Калуге сотрудники ГИБДД вместе с артистами цирка приняли участие в профилактической акции. В понедельник, 19 сентября, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инспекторы проверяли, правильно ли калужане перевозят детей. Тем, кто не нарушал ПДД, вручали билеты в цирк.

А вот те автомобилисты, которые не использовали детские кресла, оштрафованы на 3000 рублей.

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