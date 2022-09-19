В Калужской области прогнозируют рост средней зарплаты до 58 тысяч рублей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 19 сентября провел заседание, на котором его заместитель Владимир Попов представил прогноз социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы.

В правительстве считают, что уже в следующем году среднемесячная зарплата достигнет уровня 58 тысяч рублей. Реальная заработная плата, учитывающая рост цен, повысится на 1% к уровню 2022 года.

- В 2024-2025 годах рост реальной заработной платы сохранится и будет ежегодно увеличиваться в среднем на 2%, - говорится в прогнозе правительства. - К 2025 году уровень среднемесячной зарплаты в реальном выражении увеличится на 6% по сравнению с 2022 годом.

Также в Калужской области ожидается снижение уровня безработицы. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2024 года должен составить от 0,9 до 0,8% и на конец 2025 года - от 0,8 до 0,7%.

Население Калужской области в ближайшие годы сохранится на том же уровне - чуть больше миллиона человек.

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