В Калужской области клещи за неделю укусили 46 человек

За неделю, с 12 по 18 сентября, в Калужской области 46 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших было 11 детей.

Боррелиоз выявлен в 16,8% случаев.

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