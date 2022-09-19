В Калуге организовали ярмарку вакансий

В рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» организована ярмарка вакансий. Более 25 работодателей предложили соискателям вакантные рабочие места. Представлены различные сферы экономики: крупные промышленные предприятия, торговые сети, малый и средний бизнес.

Посетители смогли непосредственно пообщаться с работодателями, пройти предварительное собеседование, заполнить и оставить анкеты. Главный плюс ярмарки – возможность напрямую задать вопросы работодателям и получить конкретные ответы.

В работе ярмарки принял участие руководитель проекта в Калужской области, заместитель председателя Городской Думы Сергей Павлов.

- Пообщались с представителями предприятий, нашли точки взаимодействия в дальнейшей реализации проекта. Данный формат работы очень эффективен, он направлен на снижение уровня безработицы и дает реальный шанс для трудоустройства граждан. Будем его использовать, – подвел итог Сергей Павлов и пожелал потенциальным работникам найти своего работодателя.

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