В Калужской области ожидается пасмурная и дождливая погода

В понедельник, 19 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода, кратковременные дожди и сильный порывистый ветер.

Температура воздуха утром составит около +10 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +10.

Порывы ветра – до 11 м/с.

По народным приметам, если что–то в этот день загадал, то вскоре все сбудется.

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