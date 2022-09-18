В Калуге запустят отопление во всех многоквартирных домах

В субботу, 17 сентября, стало известно о дате запуска отопления в домах Калуги, об этом рассказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Тепло в многоквартирные дома начнут подавать в понедельник, 19 сентября.

— Принял решение начать подачу тепла в жилые дома Калуги с 19 сентября! - сказал градоначальник. - Отапливать социальные учреждения города мы начали уже с 12 сентября. Параллельно, из-за особенностей калужской системы теплоснабжения, тепло уже пришло в 709 многоквартирных домов.

По уточнению Дмитрия Денисова, в Калуге более 100 котельных начнут подавать тепло в оставшиеся дома в понедельник.

Всего системой центрального отопления в Калуге охвачено более 3 000 многоквартирных домов.

— Прошу калужан с пониманием отнестись к тому, что для полноценной подачи тепла в каждую квартиру в соответствии с программой запуска понадобится несколько дней, - подчеркнул градоначальник. – Возможны непредвиденные ситуации на старых сетях с изношенными трубами. Но специалисты обычно оперативно устраняют любые проблемы, и это не сильно задерживает отопительный процесс.

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