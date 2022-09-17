Калужане пришли поклониться мощам Сергия Радонежкого

В пятницу вечером, 16 сентября, в Свято-Троицкий собор Калуги был доставлен ковчег с мощами Преподобного Сергия Радонежского.

- Безусловно, это можно назвать эпохальным событием для нашего города, - говорит по этому поводу депутат Законодательного собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ, который стал одним из тех, кто пришел поклониться святыне. - Так как Сергий Радонежский один из самых почитаемых русских святых, оказавших огромное влияние на судьбу нашей страны. Всегда будем помнить о том, что именно Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на битву с Мамаем, в которой русские одержали великую победу. Призываю всех православных прийти в эти дни в Свято-Троицкий собор и поклониться святым мощам.

Сергий Радонежский - игумен земли Русской, чудотворец, духовный собиратель русского народа, с которым связаны культурный идеал Святой Руси и возникновение русской духовной культуры. Известен также как представитель деятельного исихазма, основоположник русского старчества.

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