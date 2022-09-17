На Безымянной высоте отметили 79-ю годовщину освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

В субботу, 17 сентября, жители Калужской области отмечают 79-й годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. В честь памятной даты у мемориального комплекса «Безымянная высота» прошли мероприятия.

Как сообщили в правительстве Калужской области, зрителям показали реконструкцию боя 13-14 сентября 1943 года за Безымянную высоту. Также в честь всех погибших прогремел Оружейный салют воинов Шайковского авиагарнизона.

Стоит отметить, что не так давно здесь заасфальтировали восемь километров дороги, ведущей к мемориалу. Именно по ней сегодня прошел автопробег, организованный ДОСААФ.

- В следующем году к юбилейной дате отремонтируют знаменитую землянку, о которой поётся в известной песне на слова Михаила Матусовского, - добавили в региональном ведомстве.