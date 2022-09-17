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Родители спасенного в лесу 7-летнего мальчика подарили калужскому отряду «Лиза Алерт» антенну и термос

Диана Коршикова
Опубликовано: 17.09.2022 12:30 0 589
Родители спасенного в лесу 7-летнего мальчика подарили калужскому отряду «Лиза Алерт» антенну и термос

В мае этого года жителей Калужской области потрясла новость о пропаже 7-летнего мальчика Коли, который потерялся в лесу в Перемышльском районе. Тогда на клич поискового отряда «Лиза Алерт» бросились десятки добровольцев со всей области. 

К счастью, мальчика удалось найти живым и здоровым – заблудившись, он, как его научили родители, не стал бродить по лесу в поисках выхода, а оставался на одном месте, чтобы спасателям было проще его найти. И это в прямом смысле спасло ему жизнь.

Как сообщили в калужском отряде «Лизы Алерт» в пятницу, 16 сентября, родители Коли вместе с друзьями сделали поисковикам подарок – передали им антенну для штабной радиостанции и термос для новичков направления.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 17.09.2022 12:30 0 589
Тэги: калуга общество дети
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