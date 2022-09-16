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В Калуге открылась выставка-ярмарка «Калужская осень-2022»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 16.09.2022 14:43 0 494
В Калуге открылась выставка-ярмарка «Калужская осень-2022»

В пятницу, 16 сентября, в Калуге на площадке спорткомплекса «Анненки» открылась областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень-2022». Ее посетил губернатор Владислав Шапша.

В ежегодном празднике урожая участвуют 80 калужских аграриев и 70 сельхозпроизводителей из других регионов. Все муниципалитеты подготовили павильоны для конкурса сельскохозяйственных достижений. Его итоги будут подведены 17 сентября.   

- Область всегда славилась серьезным подходом и серьезными результатами сельскохозяйственной отрасли. Труд непростой. И за это от всех жителей вам благодарность, - отметил губернатор на церемонии открытия.

Он рассказал, что в этом большая заслуга Анатолия Артамонова, и вручил бывшему руководителю региона почетный знак «За личный вклад в развитие Калужской области».

Анатолий Артамонов поздравил земляков с успехами, о которых ещё десять лет назад трудно было мечтать. В этом году ожидается средний надой на фуражную корову чуть больше 9 тыс. литров - «это один из самых лучших результатов в стране».

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 16.09.2022 14:43 0 494
Тэги: область
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