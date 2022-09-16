В калужской филармонии поселились шесть кошек

Калужская филармония стала домом сразу для шести кошек. Но сотрудники учреждения культуры пытаются найти для них новых хозяев, рассказали нам в филармонии в пятницу, 16 сентября. Для этого создана специальная страница в ВК.

Первой на звуки музыки пришла кошка Муза. Она живет в филармонии уже три года.

Но недавно туда прибилась еще одна кошка с четырьмя котятами.

- Сотрудники провели генеральную уборку на хоздворе, после чего там установили домик, - рассказали в филармонии.

Там рассчитывают, что среди калужан найдутся те, кто захочет забрать животных к себе домой.

При этом горожан просят не приносить новых котят к концертному залу. За территорией следят с помощью камер.

Кошка Муза живёт в филармонии уже три года.

Домик для котят.

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