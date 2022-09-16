Главная Новости Общество
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

ВТБ в Калужской области нарастил выдачу кредитов наличными на четверть

Опубликовано: 16.09.2022 14:35 0 187
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу кредитов наличными на четверть

По итогам августа 2022 года клиенты ВТБ в Калужской области оформили кредитов наличными на сумму более 221 млн рублей. Это на 27% превышает показатель июля. Всего с января по август жители региона получили в ВТБ 2,5 тыс. потребительских кредитов более чем на 1,3 млрд рублей.
 
В последний месяц лета в целом по стране продажи кредитов наличными в ВТБ по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тыс. кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тыс. на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до половины своей платежной нагрузки. За первый месяц ею воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали кредиты на 6,8 млрд рублей.

«Рынок розничного кредитования вообще и потребительского кредитования в частности растет. За июль-август мы выдали жителям Калуги и области кредитов наличными на 395 млн рублей, что на 26% превышает совокупный результат второго квартала. Уверен, что до конца года эта тенденция сохранится», – отметила Анжелика Романюк, управляющий банка ВТБ (ПАО) в Калужской области. 

 

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 16.09.2022 14:35 0 187
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Все опросы
Новости партнеров
Выездное питание для фестивалей: как выбрать специалистов?
Назначение противопожарных и промышленных ворот в зданиях администрации
Выгодно ли быть налоговым резидентом ОАЭ

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru