ВТБ в Калужской области нарастил выдачу кредитов наличными на четверть

По итогам августа 2022 года клиенты ВТБ в Калужской области оформили кредитов наличными на сумму более 221 млн рублей. Это на 27% превышает показатель июля. Всего с января по август жители региона получили в ВТБ 2,5 тыс. потребительских кредитов более чем на 1,3 млрд рублей.



В последний месяц лета в целом по стране продажи кредитов наличными в ВТБ по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тыс. кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тыс. на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до половины своей платежной нагрузки. За первый месяц ею воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали кредиты на 6,8 млрд рублей.

«Рынок розничного кредитования вообще и потребительского кредитования в частности растет. За июль-август мы выдали жителям Калуги и области кредитов наличными на 395 млн рублей, что на 26% превышает совокупный результат второго квартала. Уверен, что до конца года эта тенденция сохранится», – отметила Анжелика Романюк, управляющий банка ВТБ (ПАО) в Калужской области.

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