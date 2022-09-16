5 полезных YouTube-каналов для школьников

Если вы боитесь, что все время после учебы ваш ребенок будет зависать на YouTube, можете выдохнуть. Зависать он, конечно, будет, зато с пользой! Зайдя на эти YouTube-каналы, ученик легко подтянет математику, физику, химию и историю. Смотреть ролики можно в транспорте, в очереди в магазин или дома в кровати. С харизматичными и креативными преподавателями учить предмет - одно удовольствие!

Мы расспросили наших читателей, какие YouTube-каналы для учебы они смотрят, и выбрали самые полезные и популярные.

GetAClass - Просто математика. 64,1 тыс. подписчиков

Создатели канала уверяют, что самое сложное в математике — выучить таблицу умножения. Остальное не требует зубрежки: нужно просто вникнуть в тему, и это знание останется с вами навсегда. GetAClass помогает разобраться с самыми разными вопросами: от задачек на движение до дифференциальных уравнений.

GetAClass - Физика в опытах и экспериментах. 445 тыс. подписчиков

Если ваш ребенок не знает, что такое фрикционный осциллятор и петлевой маятник, тогда ему сюда. Видеокурс элементарной физики делает акцент на прикладных опытах, которые легко повторить дома. Если в школе этот предмет дается туго, наконец-то есть шанс разобраться, почему мир устроен так, а не иначе.

Thoisoi. 1,89 млн. подписчиков

Каждый ролик посвящен отдельному элементу таблицы Менделеева или химическому опыту. Видео сопровождается подробными объяснениями и формулами. Создатели канала категорически не рекомендуют повторять эксперименты дома. Зато ресурс вполне можно использовать как дополнение к школьному учебнику химии.

История России для «чайников». 195 тыс. подписчиков

Отличное место для подростков, которые изнывают от скуки на уроках истории. «Будучи мальчонкой - правда, ростом два метра - Пётр построил всех местных деревенских в полки…» - примерно так, просто и доходчиво, доносят информацию о ключевых фигурах и событиях в 10-минутных роликах. Здесь же можно пройти ускоренный курс мировой истории с Джоном Грином.

Redroom. 651 тыс. подписчиков

Отличный канал по мировой истории - тут не только рассказывают о событиях из школьного курса, но и уходят в совсем уж неожиданные дебри: революция на Гаити, древний Китай, Монтесума. Обаяние роликов Егора Зырянова в том, что он не просто говорит о фактах, но и помогает понять механизмы исторических событий. А еще он так рассказывает о царях, князьях и президентах, что за именами из учебника начинаешь видеть живых людей со своими характерами, слабостями и страстями.

Как мы уже сказали, смотреть ролики можно где угодно, но все же лучше это делать дома через проводной интернет. При этом, удобно, когда безлимитный домашний интернет можно добавить к тарифному плану, например, как у Tele2. Подключить услугу клиенты могут в несколько касаний в личном кабинете.

И вот – всемирная Сеть – этот кладезь полезной информации – уже доступен вашему ребенку. Вышеперечисленные YouTube-каналы облегчат ему школьные будни и станут полезным занятием на вечер.

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