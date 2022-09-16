Владислав Шапша поздравил калужский Роспотребнадзор с юбилеем службы

Государственной санитарно-эпидемиологической службе России исполнилось 100 лет. В пятницу, 16 сентября, губернатор Владислав Шапша поздравил сотрудников управления Роспотребнадзора по Калужской области.

- От всей души поздравляю ветеранов и сотрудников калужского Роспотребнадзора. Спасибо вам за ответственный труд, профессионализм и самоотдачу, - говорится в заявлении главы региона. - За готовность оперативно и четко реагировать на ситуации, от которых зависят жизнь и здоровье людей.

По словам Владислава Шапши, в нашей стране создана одна из лучших систем санитарной защиты населения в мире.

- Санитарные врачи помогают противостоять опасным инфекциям и болезням. Борются с эпидемиями и их последствиями. И во время пандемии сотрудники Роспотребнадзора вместе с врачами были на переднем крае борьбы с коронавирусом, - подчеркнул губернатор.

Ранее на этой неделе, напомним, руководитель управления Роспотребнадзора по Калужской области получила в Кремле Орден Пирогова.

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