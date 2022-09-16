В Калуге демонтировали торговую палатку в микрорайоне Кубяка
В Калуге по решению суда демонтировали торговую палатку в микрорайоне Кубяка, сообщили в пятницу, 16 сентября, в управлении ФССП по Калужской области.
Владелица убрала палатку только после того, как ее оштрафовали.
Ранее в этом месте жарили мясо и торговали едой.
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