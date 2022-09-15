В Калужской области за неделю больше всего подорожали огурцы

За неделю, с 5 по 12 сентября, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые товары. Об этом в четверг сообщили в Калугастате.

Больше всего подорожали огурцы – на 3,9%. Цены на туалетное мыло выросли на 3,1%, на молоко – на 2,3%.

При этом лук за семь дней подешевел на 11,4%, морковь – на 7,5%, капуста – на 6,5%, шоколадные конфеты – на 5,8%.

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