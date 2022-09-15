В Калужской области нашли живыми двух пропавших пенсионеров

В четверг, 15 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о хорошем завершении поисков двух пропавших ранее людей.

В Калуге нашли живой 95-летнюю женщину, ушедшую накануне из дома.

А в поселке Пятовский Дзержинского района отыскался 70-летний мужчина, который также пропал 14 сентября.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.