В Калужской области фермера обвинили в распространении птичьего гриппа

В четверг, 15 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о результатах проверки, которую проводили после летней вспышки птичьего гриппа в нашем регионе.

По версии следствия, один из калужских фермеров закупил домашнюю птицу в Курской области без соответствующих ветеринарных документов, а потом перепродал зараженных птиц на территории Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского и Козельского районов.

Из-за последующего распространения болезни пришлось вводить карантин и уничтожить 21 000 птиц.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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