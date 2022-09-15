В Калужской области фермера обвинили в распространении птичьего гриппа
В четверг, 15 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о результатах проверки, которую проводили после летней вспышки птичьего гриппа в нашем регионе.
По версии следствия, один из калужских фермеров закупил домашнюю птицу в Курской области без соответствующих ветеринарных документов, а потом перепродал зараженных птиц на территории Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского и Козельского районов.
Из-за последующего распространения болезни пришлось вводить карантин и уничтожить 21 000 птиц.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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