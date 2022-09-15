Шапша поздравил руководителя калужского Роспотребнадзора с получением Ордена Пирогова

В среду, 14 сентября, президент России Владимир Путин в Кремле поздравлял сотрудников Роспотребнадзора со 100-летием Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Лучшим работникам глава государства вручал награды.

- Среди награжденных наша землячка, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана Рожкова, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - От всей души поздравляю Светлану Александровну с получением высокой государственной награды - Ордена Пирогова.

Как рассказал глава региона, глава государства отметил, что миллионы людей благодаря работе специалистов Роспотребнадзора избежали тяжелых заболеваний и их не менее тяжелых последствий.

Светлане Рожковой 47 лет. Она училась в Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И.И. Мечникова. Светлана Рожкова возглавила управление Роспотребнадзора в Калужской области и стала главным санитарным врачом региона в 2013 году.

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