В Калуге открыт ещё один «Кванториум»

Учебный технопарк создан в 44-й школе в рамках национального проекта «Образование».

Закуплено современное оборудование на 20 миллионов рублей: электронные приборы, интерактивные доски, робототехника, станки для 3D-моделирования. Также были отремонтированы помещения для лаборатории.

В технопарке ребята со всего микрорайона «Турынино» будут изучать робототехнику, графический дизайн, программирование, микробиологию, заниматься практической химией, 3D-моделированием и прототипированием.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил педагогов и учеников со знаменательным событием:

- Технопарки «Кванториум» это то, чего нам остро не хватало в последнее время. У нас есть творческое и спортивное дополнительное образование, но не было инженерного. Фактически мы на новом уровне возрождаем советские станции юных техников, появилась возможность растить молодых инженеров прямо со школьной скамьи. Причём готовить их по самым актуальным, интересным и перспективным направлениям. Замечательно, что новые «Кванториумы» открываются в отдалённых микрорайонах нашего города, теперь и у здешних школьников есть возможность реализовать свои способности и получить полезные навыки.

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