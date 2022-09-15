Главная Новости Общество
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

В Калуге открыт ещё один «Кванториум»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.09.2022 08:55 0 166
В Калуге открыт ещё один «Кванториум»

Учебный технопарк создан в 44-й школе в рамках национального проекта «Образование». 

Закуплено современное оборудование на 20 миллионов рублей: электронные приборы, интерактивные доски, робототехника, станки для 3D-моделирования. Также были отремонтированы помещения для лаборатории. 

В технопарке ребята со всего микрорайона «Турынино» будут изучать робототехнику, графический дизайн, программирование, микробиологию, заниматься практической химией, 3D-моделированием и прототипированием.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил педагогов и учеников со знаменательным событием:

- Технопарки «Кванториум» это то, чего нам остро не хватало в последнее время. У нас есть творческое и спортивное дополнительное образование, но не было инженерного.  Фактически мы на новом уровне возрождаем советские станции юных техников, появилась возможность растить молодых инженеров прямо со школьной скамьи. Причём готовить их по самым актуальным, интересным и перспективным направлениям. Замечательно, что новые «Кванториумы» открываются в отдалённых микрорайонах нашего города, теперь и у здешних школьников есть возможность реализовать свои способности и получить полезные навыки.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.09.2022 08:55 0 166
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Все опросы
Новости партнеров
Выгодно ли быть налоговым резидентом ОАЭ
HOSTKEY — арендовать мощный сервер для машинного обучения и рендеринга
Ремонт подсветки телевизора Philips

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru