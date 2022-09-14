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Барабанное шоу и дрессированный медведь: «Калужская осень-2022» согреет гостей тёплым приёмом, вкусной едой и весёлой творческой программой

Опубликовано: 14.09.2022 17:26 0 300
Барабанное шоу и дрессированный медведь: «Калужская осень-2022» согреет гостей тёплым приёмом, вкусной едой и весёлой творческой программой
Калуга. 14 сентября. «Калужская осень-2022» в этом году удивит гостей не только вкусной, натуральной продукцией местного производства, но и весёлой, развлекательной программой. Областная агропромышленная выставка-ярмарка пройдёт с 16 по 18 сентября на площадке спорткомплекса «Анненки» (Калуга, ул. Анненки д. 5). Организатором праздника выступает Агентство развития бизнеса (калужский центр «Мой бизнес») при поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области. «Калужская осень-2022» откроется 16 сентября. Посетителей ждут конкурсы и подарки, выступление хореографических коллективов: «Мозаика», «Любава и Ассоль», вокальной студии «В.Е.К.». А также: барабанное шоу DRUMS-71 (г. Тула), фолк-группа «Русский праздник» (г. Москва), баянист Артур Юсупов, шоу «Дрессированный медведь». 
 
 
В этот день пройдёт выставка достижений и конкурс на лучшую экспозицию среди районов Калужской области. 26 муниципальных образований представят на суд жюри годовые показатели по сельскому хозяйству и продукцию, которой они гордятся. Культуры растениеводства – от картошки до папайи, выращенные на калужской земле! Награждение победителей пройдёт на следующий день в 15.00. 
 
В субботу, 17 сентября калужане смогут увидеть выступления вокальной студии «В.Е.К.», танцевального салона «Контрасты», группы «Проект А-3», народного самодеятельного коллектива «Обуховский народный хор». На территории ярмарки пройдёт шоу «Дрессированный медведь».
 
 
Два дня – 16 и 17 сентября «ПРОДО Птицефабрика Калужская» и бренд «Троекурово» будет радовать гостей зажигательным танцевальным флешмобом. 
 
Компания также сделала детскую зону, где будут проходить игры и мастер-классы по приготовлению куриного попкорна. Здесь же посетителям предложат продегустировать продукцию от бренда «Троекурово». Развлекательная зона будет работать все три дня проведения ярмарки – с 16 по 18 сентября.
 
 
Напомним, что в рамках выставки-ярмарки 16 и 17 сентября Группа компаний «Галантус» и «Калужский цветочный холдинг» (бренд «Флорентика») организуют яркие события. На 300 квадратных метрах будет разбит красивый сад с цветочными композициями. Гости смогут оценить умения калужских флористов, полюбоваться цветочным ассортиментом, с любовью выращенным в нашей области. Ценители красивых фотографий смогут удивить подписчиков в своих социальных сетях снимками в роскошной тематической фотозоне. Для детей предусмотрены цветочные мастер-классы. 
 
 
18 сентября гости смогут сосредоточиться на покупках и неспешно изучить все зоны выставки-ярмарки. Все три дня калужане смогут приобрести свежайшие овощи, фрукты, рыбу, мясную и молочную продукцию. Мёд и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дачи и сада, комбикорм для животных. На площадке будут представлены и ремесленные изделия. Посетители смогут примерить и купить валенки, пуховые платки, жилетки, изделия из льна. 
 
Подробную информацию о торговых зонах выставки-ярмарки «Калужская осень-2022» можно получить здесь: https://arbko.ru/media/news/kaluzhskaya-osen-2022-predstavit-gostyam-svezhayshuyu-fermerskuyu-produktsiyu-ot-80-agrariev-regiona
 
Время работы «Калужской осени-2022»: с 16 по 18 сентября – с 8.00 до 18.00.
 
Временная схема проезда на период проведения выставки-ярмарки: https://admoblkaluga.ru/news/item-7035/
 
Подробно о предстоящих событиях читайте на сайте: www.festkaluga.ru
 
 
Партнеры выставки-ярмарки «Калужская осень-2022»: 
• АО «Россельхозбанк», 
• Группа компаний «ПРОДО» и бренд «Троекурово», 
• ГК «Галантус», 
• «Калужский Цветочный Холдинг» (бренд «Флорентика»). 
Информационные партнёры: телерадиокомпания «Ника», ИД «Калужские губернские ведомости». 
Концепция площадки разработана бюро городских проектов «ТОЛК».
 
 

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Опубликовано: 14.09.2022 17:26 0 300
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