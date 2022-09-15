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15 сентября в Калугу приезжал Сергей Королев

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 15.09.2022 07:50 0 266
15 сентября в Калугу приезжал Сергей Королев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 сентября.

1951«По следам неопубликованных писем

В редакцию газеты «Знамя» поступило письмо о плохом положении с пчеловодством в колхозе «Волна революции» Людиновского района.

По вине пчеловода Маврицына погибло пять пчелосемей. Сахарный песок, предназначенный для пчел, он расходовал на свои нужды. Правление сельхозартели устранилось от руководства этой отраслью хозяйства.

Письмо было направлено в людиновский райисполком… Вопрос о состоянии пчеловодства обсуждался на заседании правления колхоза… Пчеловод Маврицын от работы освобожден, за погибшие пять пчелосемей к нему предъявлен иск». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1957 - в год 100-летия Константина Эдуардовича Циолковского в Калугу приехал Генеральный конструктор ракетно-космических систем СССР Сергей Павлович Королев. Состоялась торжественная закладка будущего памятника К.Э. Циолковскому в сквере Мира (бывшая Сенная площадь), который был открыт 1 июня 1958 года. Сергей Павлович побывал в Доме-музее Циолковского, на могиле ученого в Загородном саду (ныне парк Циолковского), в школе № 9, где еще в Епархиальном училище много лет преподавал Циолковский. По мнению калужского исследователя Владимира Соловьева, Королев и Циолковский познакомились в Калуге в 1929 году (подчеркиваю, это лишь версия, не нашедшая документальных подтверждений). Этому событию посвящена скульптурная композиция, установленная на пересечении улиц Циолковского и Королева. Памятник открыт в 2011 году в ознаменование 50-летия полета в космос Юрия Гагарина.

1957 - открыт мемориальный музей К.Э. Циолковского в средней школе № 9 в Калуге. Основателем музея и его бессменным руководителем в течение 25 лет был Василий Иванович Булавин (1917-1983), учитель русского языка и литературы, позднее завуч этой школы.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 15.09.2022 07:50 0 266
Тэги: история калуги
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