Шапша поручил проработать возможность создания туристической рекреационной особой экономической зоны в Калужской области

В среду, 14 сентября, на заседании правительства Калужской области губернатор Владислав Шапша озвучил некоторые итоги расширенного заседания президиума Государственного Совета по вопросам развития туризма, прошедшего на прошлой неделе.

По словам главы региона, состоялось подробное обсуждение текущей ситуации в отрасли, поставлены конкретные задачи. Они затрагивают ведущие курорты страны, популяризацию туристических направлений, создание пеших зон, кемпингов, в том числе, на особо охраняемых природных территориях, а также формирование современной инфраструктуры гостеприимства.

В ходе заседания областного правительства Владислав Шапша акцентировал внимание на направлениях работы, которые непосредственно касаются нашего региона. В их числе – развитие малых исторических городов. Туризм для них – это возможность пополнить бюджет и создать комфортные условия для жителей.

- Нужно сделать так, чтобы привлекательность таких территорий росла, - заявил губернатор. - Мы можем претендовать на государственную поддержку. Важно грамотно подойти к делу. Это касается разработки мастер-планов территорий, дизайн-кодов исторической части городов, туристической навигации.

Для эффективного развития сферы, реализации новых проектов Владислав Шапша рекомендовал организовать сотрудничество с Федеральным агентством по туризму.

Также глава региона поручил министерству культуры и туризма региона проработать возможность создания туристической рекреационной особой экономической зоны с применением особого режима предпринимательской деятельности.

Стратегию развития туризма и туриндустрии, которая будет включать все направления развития сферы, он попросил представить 1 ноября.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.