Калужский губернатор призвал реагировать на комментарии в соцсетях

В среду, 14 сентября, на заседании правительства Калужской области под председательством губернатора Владислава Шапши речь, в том числе, шла о текущем статусе реализации Национальной социальной инициативы (НСИ).

Цель внедрения НСИ – повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека, удовлетворить потребности жить полной жизнью вне зависимости от ситуации и особенностей здоровья.

Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский сообщил, что с июля 2021 года Калужская область в числе пилотов по внедрению механизмов НСИ, с середины лета 2022 года – участник в пилоте по использованию инструментов сервис-дизайна, с помощью которого совершенствуются и упрощаются процессы, а также идёт построение удобных для человека сервисов.

Для отработки в регионе механизмов НСИ были выбраны три жизненные ситуации: «Получение первичной медико-санитарной помощи», «Получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» и «Трудоустройство через центр занятости населения». С этого года добавились ещё две – «Получение льготных лекарственных препаратов» и «Социальная адаптация ребенка при переходе из школы в школу».

В правительстве заявили о положительной динамике работы по внедрению механизмов НСИ.

- Результаты есть, но необходимо отнестись критически к тому, что мы сейчас делаем, - прокомментировал губернатор. - Не везде все получается так хорошо, как хотелось бы. Вы видите это, в том числе и по комментариям в социальных сетях. К каждому комментарию необходимо относится с максимальным вниманием. Это и есть обратная связь с жителями региона.

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