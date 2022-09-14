Выборы в Калужской области признали состоявшимися

В среду, 14 сентября, на заседании регионального правительства подвели итоги Единого дня голосования в Калужской области, который прошел 10 и 11 сентября.

Председатель Избирательной комиссии региона Александр Буков сообщил, что дополнительные выборы муниципальных депутатов состоялись в Дзержинском, Козельском, Малоярославецком районах, Калуге и Обнинске. В бюллетени для голосования были включены 42 кандидата. В выборах приняли участие региональные и местные отделения семи политических партий. Замещены семь депутатских мандатов.

Выборы признаны состоявшимися, жалоб в избирательную комиссию от участников избирательной кампании не поступало.

Наиболее активное участие в процедуре избрания депутатов приняли жители села Ильинское Малоярославецкого района. Явка составила более 56%. В Дзержинском и Козельском районах явка свыше 20%, в Обнинске – 18,6%, в Калуге с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) – 12,14%.

- Наш регион в числе «пилотов» по использованию дистанционного электронного голосования, - напомнил губернатор Владислав Шапша. - Оно применялось в 7-м избирательном округе в Калуге. Люди оценили его удобство. Еще на девяти участках в регионе применялись электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней. Благодарю членов избирательных комиссий, наблюдателей, всех, кто обеспечивал организацию и проведение голосования.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.