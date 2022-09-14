В Калужской области 440 человек выздоровели от коронавируса за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксирован 201 новый случай коронавируса, сообщили в среду, 14 сентября, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попал еще 41 человек. Выздоровели 440 пациентов - это максимальный показатель за последние несколько меяцев.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
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