В Калужской области 440 человек выздоровели от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксирован 201 новый случай коронавируса, сообщили в среду, 14 сентября, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попал еще 41 человек. Выздоровели 440 пациентов - это максимальный показатель за последние несколько меяцев.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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