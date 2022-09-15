Главная Новости Общество
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

Жители нашего региона стали сдавать смартфоны по программе trade-in

Опубликовано: 15.09.2022 10:00 0 648
Жители нашего региона стали сдавать смартфоны по программе trade-in
Tele2 проанализировал результаты программы trade-in за 8 месяцев 2022 года: клиенты сдают ежемесячно в 4 раза больше устройств, чем в 2020 году, и на 7% больше, чем в 2021 году. Чаще всего покупатели обменивают на скидку девайсы 2018 года выпуска.
 
Программа trade-in позволяет обменять старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство. 
 
Чаще всего участники программы trade-in сдавали девайсы 2017-2018 года выпуска. Это модели Honor 7A, VERTEX Impress Lion, VERTEX Impress Luck. Средняя скидка, которую клиенты получили при покупке нового смартфона, составила 30%. Кроме того, абоненты компании могут воспользоваться дополнительной скидкой в рамках акции «Комбо в салонах связи Tele2». 
 
Топ-5 популярных смартфонов, купленных по программе trade-in в 2022 году, выглядит следующим образом:
  1. Xiaomi Redmi 9A 32GB
  2. Samsung Galaxy A03 Core
  3. Xiaomi Redmi 9C 128GB
  4. Samsung Galaxy A02
  5. Xiaomi Redmi Note 10S 128GB

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 15.09.2022 10:00 0 648
Тэги: новости компаний
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Все опросы
Новости партнеров
Назначение противопожарных и промышленных ворот в зданиях администрации
Выгодно ли быть налоговым резидентом ОАЭ
HOSTKEY — арендовать мощный сервер для машинного обучения и рендеринга

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru