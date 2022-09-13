В Калуге умер врач-уролог Илья Верещагин

В Калуге трагически скончался 37-летний врач-уролог Илья Верещагин. Во вторник, 13 сентября, об этом сообщили в областной клинической больнице.

Что именно произошло с доктором, не уточняется. Но в больнице назвали произошедшее нелепой случайностью.

Прощание с врачом состоится 14 сентября в 9:30 в траурном зале Калужской областной клинической больницы (корпус 10).

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