В Калуге умер врач-уролог Илья Верещагин
В Калуге трагически скончался 37-летний врач-уролог Илья Верещагин. Во вторник, 13 сентября, об этом сообщили в областной клинической больнице.
Что именно произошло с доктором, не уточняется. Но в больнице назвали произошедшее нелепой случайностью.
Прощание с врачом состоится 14 сентября в 9:30 в траурном зале Калужской областной клинической больницы (корпус 10).
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