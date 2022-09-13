В Калуге скончался бывший начальник управления образования Николай Никитин

В Калуге на 83 году жизни скончался Николай Никитин, возглавлявший городское управление образования с 1989 по 2001 год. Во вторник, 13 сентября, об этом сообщили в управлении.

Никитин был заслуженным учителем. До прихода в управление образования работал в школах №18, №2, №16 и №19.

Прощание с педагогом состоится 14 сентября в 15:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, 31.

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