Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Без Маски»!
Впервые в Калуге!
С 17 сентября по 2 октября на парковке гипермаркета «Линия».
Невероятное мастерство, сила и ловкость, риск и точный расчёт, головокружительные трюки!
В программе:
Таинство иллюзии, воздушное кольцо, Императорские пудели и
Ангорские кошки, акробаты на мачте и
Экстрим - полёт стрел одновременно из нескольких арбалетов прямо в цель!
Несмолкаемый смех Вам обеспечен! Его Вам предоставит
Соло клоун - Дмитрий Шиндров
Билеты на сайте: www.kloun.tv
Телефон: +79151002200
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