Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Без Маски»!

Впервые в Калуге!

С 17 сентября по 2 октября на парковке гипермаркета «Линия».

Невероятное мастерство, сила и ловкость, риск и точный расчёт, головокружительные трюки!

В программе:

Таинство иллюзии, воздушное кольцо, Императорские пудели и

Ангорские кошки, акробаты на мачте и

Экстрим - полёт стрел одновременно из нескольких арбалетов прямо в цель!

Несмолкаемый смех Вам обеспечен! Его Вам предоставит

Соло клоун - Дмитрий Шиндров

Билеты на сайте: www.kloun.tv

Телефон: +79151002200

Купить билет.

0+

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.