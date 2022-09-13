В Калужской области Евгений Щепилин возглавил прокуратуру Мосальского района
Младший советник юстиции Евгений Щепилин назначен прокурором Мосальского района. Во вторник, 13 сентября, об этом сообщили в прокуратуре калужской области.
Щепилину 33 года, он родом из деревни Долгое Ульяновского района.
До этого был заместителем прокурора Барятинского района.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!