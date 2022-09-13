В Калужской области Евгений Щепилин возглавил прокуратуру Мосальского района

Младший советник юстиции Евгений Щепилин назначен прокурором Мосальского района. Во вторник, 13 сентября, об этом сообщили в прокуратуре калужской области.

Щепилину 33 года, он родом из деревни Долгое Ульяновского района.

До этого был заместителем прокурора Барятинского района.

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