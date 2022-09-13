В Калужской области 64 человека пострадали от укусов клещей за неделю
За неделю, с 5 по 11 сентября, в больницы Калужской области по поводу укусов клещами обратились 64 человека. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди пострадавших были восемь детей.
Боррелиоз у клещей был выявлен в 16% случаев.
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