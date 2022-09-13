День освобождения Калужской области отметят на «Безымянной высоте»

В субботу, 17 сентября, на «Безымянной высоте» в Куйбышевском районе состоятся торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В них примет участие губернатор Владислав Шапша. Об этом глава региона сообщил во вторник на своих страницах в социальных сетях.

Глава региона рассказал, что лично проверит качество ремонта дороги к мемориальному комплексу.

- Завершены работы по ремонту дороги к мемориалу «Безымянная Высота», - отметил Владислав Шапша. - По сути это единственная дорога к комплексу. К тому же по ней проходит маршрут школьного автобуса. Она давно нуждалась в ремонте. Внесли этот объект в план на 2022 год по нацпроекту Безопасные качественные дороги. Работы завершены. Отремонтировано восемь километров трассы от деревни Высокое до Безымянной Высоты. Дорога обновлена полностью: дорожное полотно, обочины, разметка, знаки, остановки.

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