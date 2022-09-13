17 сентября в Welna eco spa resort традиционная Кукуруза party!

Вас ждут море вкусной еды, отличной музыки и ярких увлекательных развлечений!

На большом фудкорте будет представлены кухни разных стран мира, а на сцене - современные артисты и их композиции.



Приходите с друзьями и семьями, чтобы весело проводить время

В программе вас ждёт:

BBQ, включенное в стоимость билета

Кулинарный мастер-класс "Буррито" (взрослые)

Гастрономический мастер-класс "Трайфл" (дети)

Детское интерактивное шоу "Путешествие в мир приключений":

Гигантские мыльные пузыри

Шоу трансформеров

Дымовое шоу мстителей

Театр кукол

Шаровое шоу

Интерактив от ведущего + Лотерея с подарками

Кулинарный интерактив от "Шефов"

Выступление кавер-групп

Ярмарка: дегустация и продажа натуральной продукции от фермеров (сыр, колбаса, варенье), продукция ручной работы и сувениры.

Арт-пространство от партнеров "Музей мусора": эко мастер-классы, инжектор для значков, сувенирная продукция.



Стоимость билетов*:

Взрослый - 2000 рублей.

Дети с 6 до 12 лет - 1000 рублей.

Дети до 6 лет - бесплатно.



В стоимость входит развлекательная программа и BBQ.



Билеты можно приобрести по ссылке https://welna.ru/corn-party/

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