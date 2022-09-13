17 сентября в Welna eco spa resort традиционная Кукуруза party!
Вас ждут море вкусной еды, отличной музыки и ярких увлекательных развлечений!
На большом фудкорте будет представлены кухни разных стран мира, а на сцене - современные артисты и их композиции.
Приходите с друзьями и семьями, чтобы весело проводить время
В программе вас ждёт:
- BBQ, включенное в стоимость билета
- Кулинарный мастер-класс "Буррито" (взрослые)
- Гастрономический мастер-класс "Трайфл" (дети)
- Детское интерактивное шоу "Путешествие в мир приключений":
- Гигантские мыльные пузыри
- Шоу трансформеров
- Дымовое шоу мстителей
- Театр кукол
- Шаровое шоу
- Интерактив от ведущего + Лотерея с подарками
- Кулинарный интерактив от "Шефов"
- Выступление кавер-групп
Ярмарка: дегустация и продажа натуральной продукции от фермеров (сыр, колбаса, варенье), продукция ручной работы и сувениры.
Арт-пространство от партнеров "Музей мусора": эко мастер-классы, инжектор для значков, сувенирная продукция.
Стоимость билетов*:
Взрослый - 2000 рублей.
Дети с 6 до 12 лет - 1000 рублей.
Дети до 6 лет - бесплатно.
В стоимость входит развлекательная программа и BBQ.
Билеты можно приобрести по ссылке https://welna.ru/corn-party/
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