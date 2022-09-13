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17 сентября в Welna eco spa resort традиционная Кукуруза party!

Опубликовано: 13.09.2022 09:51 0 186
17 сентября в Welna eco spa resort традиционная Кукуруза party!

Вас ждут море вкусной еды, отличной музыки и ярких увлекательных развлечений!
На большом фудкорте будет представлены кухни разных стран мира, а на сцене - современные артисты и их композиции.
 
Приходите с друзьями и семьями, чтобы весело проводить время

В программе вас ждёт:

  • BBQ, включенное в стоимость билета
  • Кулинарный мастер-класс "Буррито" (взрослые)
  • Гастрономический мастер-класс "Трайфл" (дети)
  • Детское интерактивное шоу "Путешествие в мир приключений":
  •  Гигантские мыльные пузыри
  • Шоу трансформеров
  • Дымовое шоу мстителей
  • Театр кукол
  • Шаровое шоу
  • Интерактив от ведущего + Лотерея с подарками
  • Кулинарный интерактив от "Шефов"
  • Выступление кавер-групп

 Ярмарка: дегустация и продажа натуральной продукции от фермеров (сыр, колбаса, варенье), продукция ручной работы и сувениры.

Арт-пространство от партнеров "Музей мусора": эко мастер-классы, инжектор для значков, сувенирная продукция.
 
Стоимость билетов*:
Взрослый - 2000 рублей.
Дети с 6 до 12 лет - 1000 рублей.
Дети до 6 лет - бесплатно.
 
В стоимость входит развлекательная программа и BBQ.
 
Билеты можно приобрести по ссылке https://welna.ru/corn-party/

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Опубликовано: 13.09.2022 09:51 0 186
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