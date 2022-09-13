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13 сентября в Калуге открылся Зимний театр

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 13.09.2022 07:50 0 311
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 13 сентября.

13(2).09.1771 – установлено празднование иконе Калужской Божией Матери в память об избавлении Калужской земли от чумы. Икона была обретена в 1748 году.

1779 (ст. стиль) – утвержден генеральный план архитектурной застройки Мещовска

1920 – газета «Коммуна» сообщила об открытии 5.09.20 г. Зимнего театра в Калуге. Режиссером был приглашен Ф.А.Строганов. Еще по пути к новому месту службы Ф.А.Строганову стало известно, что в Калуге сгорел Летний театр со всем имуществом Зимнего театра. Это его огорчило и озадачило. По прибытии в город в срочном порядке стали готовиться к открытию театра. «Начались ежедневные утром и вечером репетиции, готовились декорации. Стали театр оснащать из имений бежавших помещиков мебелью, драпировками, скатертями, коврами, а для реквизита и бутафории оттуда же были привезены посуда, различные часы, лампы, канделябры и другие аксессуары, в общем спектакли могли получить все необходимое для их замечательного оснащения, что зрители сразу же на первом спектакле увидели и очень одобрили все виденное.

Фойе тоже преобразовали, обставив его мебелью, зеркалами, цветами и занавесями на окнах, что зрителям так же понравилось, а от спектакля и игры актеров калужане были просто в восторге. Открыв сезон 1920/21 гг. Новый советский государственный драматический театр сразу же пленил калужан и завоевал авторитет и любовь к нему.

Свой первый калужский сезон Строганов открыл драмой «Мятежники» (Ученик дьявола) и сразу же завоевал симпатии публики…

Ф.А.Строганов решил продолжить репертуарную линию академических столичных театров, линию классического репертуара. Труппа была сформирована из очень ярких по своей индивидуальности актеров… Это были сезоны, когда публика переполняла театр - «ходили на пьесы и на актеров». Ф.Строганов тщательно готовил спектакли, давал возможность актерам, сообразуясь с идеей пьесы и в ансамбле с другими исполнителями, раскрывать свои творческие индивидуальности полно и неожиданно…» (из воспоминаний В.Владимирова).

1927 – «Коммуна» рассказала о подготовке к празднику 10-летия революции. Введен всеобуч. Каждое учреждение готовит очерк-альбом о работе за 10 лет. АХРРовцы украшают город. На Поле Свободы проектируется  возведение высокой трибуны (московский инженер Лазарев). Отвергнут грандиозный дорогостоящий «мейерхольдовский» проект артиста Якушенко.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 13.09.2022 07:50 0 311
Тэги: история калуги
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