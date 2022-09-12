В Калуге за неделю родились 85 детей, сыграны 68 свадеб
За неделю, с 5 по 10 сентября, в Калуге родились 85 детей. В этот раз девочек и мальчиков было примерно поровну – 42 и 43, сообщили в горосдком загсе.
Среди редких имен отмечены следующие: у девочек – Настасья, рената, Ариана и Элеонора, у мальчиков - Всеволод, Адам и Макар.
Также за неделю в Калуге сыграли 68 свадеб.
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