В Калуге создадут совместное предприятие России и Китая по производству банковского оборудования

Калужская IT-компания ООО «КИТ Инвест» и китайская международная компания MoreFun подписали соглашение о создании совместного предприятия.

Согласно полученным договоренностям, печатные платы с электроникой будут поставляться китайской компанией, а разработкой программного обеспечения и установкой внутреннего банковского ядра, сертифицированного платежной системой «МИР», будет заниматься калужское предприятие ООО «КИТ Инвест». Таким образом, платы китайского производителя будут полностью адаптированы для применения на российском рынке и готовы к внедрению в эквайринговый сектор экономики страны.

Гостей из Китайской Народной Республики поприветствовал глава города Калуги - Дмитрий Денисов, который также отметил важность развития международного сотрудничества. Планируемый объем производства оценивается в 30 млн. долларов в год. Ожидается, что продукт совместного производства станет одним из самых востребованных на рынке. Многие банковские структуры уже сейчас проявили интерес к закупке данного оборудования.

Дмитрий Денисов:

— Крепкая экономическая база — это основа развития муниципалитета, а значит, и всей страны. Поэтому особенно значимо, что в нынешних условиях можно найти возможности развития экономики города. Состоявшаяся встреча доказывает это. Калужские предприятия могут конкурировать и выигрывать конкуренцию в своей нише.

Соглашение о сотрудничестве с компанией из Китайской народной республики — это доказательство того, что Калуга интересна инвесторам.

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