В Калужской области 225 студентов присоединились к программе «Профессионалитет»

В понедельник, 12 сентября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША сообщил подробности о программе «Профессионалитет», по которой в нынешнем году в нашем регионе начали обучение 225 студентов-первокурсников.

Он отметил, что через 2,5 года первые выпускники программы пополнят ряды трудовых коллективов калужских предприятий.

- Иван Кузнецов приехал в Калугу из Тульской области, - рассказал, в частности, губернатор. - Прошел по конкурсу и поступил в Калужский технический колледж по программе «Профессионалитет». Учится по специальности «Технология машиностроения». Говорит, что в программе привлекла максимальная ориентированность на производство и то, что востребованную профессию можно поручить за короткий срок. С 1 сентября студенты занимаются в мастерских и учебных классах. А уже в октябре начнутся занятия на реальном производстве.

Предприятиями-партнерами проекта выступили Калужский турбинный завод, КалугаПутьМаш и Калужский двигатель.

Вместе с Калужским техническим колледжем в программе участвуют Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова, Обнинский колледж технологий и услуг, Людиновский индустриальный техникум и Сосенский политехнический техникум.

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