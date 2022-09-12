Шапша поздравил Авдеева и Мазура с победой на губернаторских выборах
В воскресенье, 11 сентября, завершились выборы губернаторов в нескольких российских регионах.
Во Владимирской и Томской областях победы одержали чиновники, которые еще недавно работали в Калуге.
Губернатором Владимирской области стал Александр Авдеев, Томской – Владимир Мазур.
С победой в понедельник их поздравил Владислав Шапша.
- Александр Александрович! Владимир Владимирович! Поздравляю от всей души! Впереди большая работа. Уверен, люди не пожалеют, что оказали вам доверие! – говорится в заявлении калужского губернатора.
Авдеев родом из Калуги. В конце 90-х учился в Бауманке. Работал технологом на заводе, затем – финансистом. В 2007 году назначен заместителем городского головы Калуги, в 2010 – главой администрации Обнинска. В 2015 году Авдеев стал заместителем губернатора Калужской области, а через год избрался депутатом в Госдуму.
Владимир Мазур родом из Томской области, но работал в калужском правительстве в 2019-2020 годах.
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