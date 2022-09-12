Из Калужской области выдворили 21 гражданина Египта, которые устроили драку на стройплощадке

С территории России выслали на родину 21 гражданина Египта, которые были участниками массовой драки на стройке кампуса Бауманского университета в Калуге. В понедельник, 12 сентября, об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Как мы уже сообщали, драка произошла в мае.

У части задержанных иностранцев не было разрешения на работу. Некоторые не соблюдали правила пребывания в стране.

До момента выдворения из страны мигранты находились в специализированном учреждении для временного содержания. В ближайшие пять лет им запрещено въезжать в Россию.

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