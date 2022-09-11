В Калужской области средняя зарплата выросла до 54 750 рублей
В Калужской области средняя зарплата составила в июне 54 751 рубль. Такие данные на днях опубликовал Калугастат.
По сравнению с июнем 2021 года, зарплата выросла на 8,3%.
При этом сообщается, что цены за первые семь месяцев 2022 года подросли на 14,5%.
Средний размер пенсии в Калужской области на 1 июля составил 18 235 рублей. Рост за год – на 16,2%.
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