В Калужской области средняя зарплата выросла до 54 750 рублей

В Калужской области средняя зарплата составила в июне 54 751 рубль. Такие данные на днях опубликовал Калугастат.

По сравнению с июнем 2021 года, зарплата выросла на 8,3%.

При этом сообщается, что цены за первые семь месяцев 2022 года подросли на 14,5%.

Средний размер пенсии в Калужской области на 1 июля составил 18 235 рублей. Рост за год – на 16,2%.

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