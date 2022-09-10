Губернатор Калужской области отправился в Иркутск

В субботу, 10 сентября, губернатор Калужской области с рабочей поездкой находится в Иркутске.

Калужская и Иркутская область договорились о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Шапша и глава Иркутской области Игорь Кобзев.

- Укрепляем партнерство в социально-экономической, научно-технической и культурной сферах, - заявил калужский губернатор.

По его словам, Калугу и Иркутск связывает сотрудничество в авиационной промышленности. Наши специалисты участвуют в создании пассажирского самолета МС-21.

- Объединим наши возможности в интересах жителей регионов, - рассказал также Владислав Шапша. - Важное направление – туризм. Уверен, жителям Иркутской области будет интересно знакомиться с достопримечательностями нашего региона. И в Иркутской области тоже есть что посмотреть. Главная жемчужина края – озеро Байкал.

В субботу Иркутская область отмечает свое 85-летие. Шапша и Кобзев возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

А в художественном музее в Иркутске Шапша нашел картину «Освобождение Калуги» художника Павла Соколова-Скаля.

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