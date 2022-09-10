В Козельске прошел парад первоклассников

В Козельске в пятый раз прошел парад первоклассников. В субботу, 10 сентября, об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева.

Малыши прошли по городу в сопровождении учителей и одиннадцатиклассников.

- Парад является единственным в своём роде торжеством в Калужской области, но, надеюсь, в следующем году другие районы «подхватят» эту замечательную идею! - рассказала Агеева.

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