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ВТБ: продажи ипотеки в Центральном федеральном округе стабильно растут

Опубликовано: 09.09.2022 17:16 0 241
ВТБ: продажи ипотеки в Центральном федеральном округе стабильно растут

Банк ВТБ в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) наращивает выдачи кредитов на жилье пятый месяц подряд.

С января по август жителям округа (без учета Москвы и Московской области) банк выдал 34,3 млрд рублей. Количество сделок превысило 11,7 тысяч. За этот период 17 млрд на приобретение жилья клиенты ВТБ получили на льготных условиях – 9 млрд по основной программе господдержки и 8 млрд по «семейной ипотеке».

В августе банк ВТБ в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) выдал 5,3 млрд рублей, что на 10% больше, чем в июле. Средний размер ипотечного кредита в последний месяц лета превысил 3 млн рублей.

«В России рынок ипотеки растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. В этом году отложенный спрос первого квартала «драйвит» выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на который впервые за долгое время превысил льготные программы. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года», – отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

За восемь месяцев клиенты ВТБ в целом по стране оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. В августе заемщики провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей – в ВТБ этот показатель растет пятый месяц подряд, то есть лучше рынка. Больше половины выдач – 42 млрд рублей – пришлось на стандартные программы банка, еще 41 млрд насчитывают продажи по льготным программам. Спрос на базовые программы банка начинает превышать интерес к госпрограммам, что говорит о восстановлении вторичного рынка.

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Опубликовано: 09.09.2022 17:16 0 241
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